Автомобіль із 8 солдатами заїхав до терористів через "помилку в орієнтуванні", - офіційна позиція 53-ї ОМБ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці 53-й бригади в Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Як було сказано раніше, вісім військовослужбовців на вантажному автомобілі слідували у напрямку м.Костянтинівка. Запланований маршрут пролягав вздовж лінії бойового зіткнення на безпечній відстані. Військовослужбовці слідували без зброї та у тверезому стані.

За попередньою інформацією, внаслідок помилки у орієнтуванні автомобіль з військовослужбовцями перетнув лінію бойового зіткнення у районі н.п. Новотроїцьке та потрапив на тимчасово окуповано територію. Унаслідок військовослужбовці були затримані бойовиками незаконних збройних формувань.

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Обставини перетину лінії розмежування з’ясовуються. Триває службове розслідування. Органами військової прокуратури розпочато слідчі дії, внесено відповідні відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань.



Керівний склад держави та Збройних Сил України на всіх рівнях вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення наших хлопців.

Будь-які спекуляції щодо причин та обставин події до повернення хлопців додому і завершення слідства – це робота на ворожу пропаганду.



Висловлюємо підтримку рідним та близьким полонених військовослужбовців. Переконані у їх швидкому повернені додому!"

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