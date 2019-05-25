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25.05.19 09:41

Активісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту "фанатки Путіна" Темнікової. ФОТО

Всупереч позиції проукраїнських громадських організацій Одеси Державна прикордонна служба і СБУ не заборонили в'їзд в Україну російській співачці Олені Темніковій, екс-учасниці поп-групи Serebro, яка раніше відвідувала з гастролями окупований Крим і відкрито називала себе "фанаткою Путіна".

Заборонити її виступ офіційно просив глава одеського "Вуличного фронту" Дем'ян Ганул, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Крім того, активісти провели роз'яснювальну роботу з адміністрацією нічного клубу Ibiza Beach Club, який і запросив виконавицю до себе на відкриття на вечір п'ятниці, 24 травня.

Активісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту фанатки Путіна Темнікової 01

Зі свого боку, Ibiza теж звернулася в СБУ і там в письмовій формі запевнили, що проблем з в'їздом співачки не буде, пише одеський сайт "Наблюдатель".

Активісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту фанатки Путіна Темнікової 02

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Вчора "Вуличний фронт" допізна пікетував нічний клуб - активісти роздавали листівки і спалили державний прапор Російської Федерації - і близько 22:00 розійшлися. На той момент, за даними Ганула, Темнікова вже була в Одесі, а її виступ, як пишуть місцеві ЗМІ, було заплановано після 24:00.

Активісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту фанатки Путіна Темнікової 03
Активісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту фанатки Путіна Темнікової 04
Активісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту фанатки Путіна Темнікової 05
Активісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту фанатки Путіна Темнікової 06

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Як повідомляє видання "Факти"Олена Темнікова неодноразово хвалилася, що є затятою фанаткою Путіна і Медведєва, а також обожнює уряд РФ.

У 2017 році співачка брала участь у концерті, що відбувався у Москві на честь трирічного ювілею окупації Криму і заявила тоді зі сцени: "Я обожнюю своїх президентів, я фанат Путіна і Медведєва, обожнюю наш уряд".

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