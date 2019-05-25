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25.05.19 12:12

Офіцера військової частини в Запорізькій області затримано за хабар від матері військовослужбовця, - ОК "Південь"

У Запорізькій області представниками військової прокуратури та Національної поліції за підозрою в одержанні хабара від матері військовослужбовця за видачу посвідчення УБС затриманий офіцер військової частини зі складу військ оперативного командування "Південь".

Офіцера військової частини в Запорізькій області затримано за хабар від матері військовослужбовця, - ОК "Південь"

Про це повідомляє прес-центр ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"За цим фактом розпочато службове розслідування.
Наразі триває слідство, за результатами якого винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.
Особовий склад оперативного командування "Південь" засуджує подібні ганебні вчинки.
Необхідно підкреслити, що у підпорядкованих військових частинах та підрозділах військ оперативного командування "Південь" з особовим складом постійно відбувається попереджувальна та профілактична робота щодо належного підтримання військової дисципліни та правопорядку", - йдеться в повідомленні прес-служби.

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Офіцера військової частини в Запорізькій області затримано за хабар від матері військовослужбовця, - ОК Південь 01

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