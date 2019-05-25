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25.05.19 12:55

Росія вже півроку незаконно утримує 24 українських моряків і судна, - посольство США

Диппредставництво Сполучених Штатів закликає Росію негайно звільнити моряків, повернути українські судна і поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

Росія вже півроку незаконно утримує 24 українських моряків і судна, - посольство США

Про це заявили в посольстві США в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку диппредставництва в Twitter.

"Упродовж шести місяців Росія несправедливо утримує 24 членів екіпажу та судна України. Росія повинна негайно звільнити моряків, повернути українські судна і поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначили в посольстві.

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Росія вже півроку незаконно утримує 24 українських моряків і судна, - посольство США 01

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

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