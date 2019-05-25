Військові РФ перебувають у Венесуелі, щоб допомогти Мадуро захиститися від США, - посол Заємський

Про це заявив посол РФ у Венесуелі Володимир Заємський повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

"Уряд Венесуели перебуває в стані тривожного очікування, оскільки США неодноразово погрожували застосувати силу проти країни", - заявив Заємський, зазначивши, що саме через це венесуельські силовики мають бути впевнені, що їхня зброя - в робочому стані.

За його словами, російські військові експерти навчають венесуельців "підтримки боєготовності своєї техніки і вчать їх, як її краще використовувати".

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Він також зазначив, що згідно із законом російським військовим дозволено перебувати у Венесуелі відповідно до угоди, підписаної між країнами в 2001 році.

Російський дипломат підкреслив, що незважаючи на всю підготовку, він вірить у мирний шлях врегулювання кризи за допомогою "діалогу і пошуку компромісу".

Як відомо, з січня в Венесуелі триває політична, а також соціально-економічна криза, викликана протистоянням між президентом Ніколасом Мадуро і Хуаном Гуайдо - лідером опозиції і головою парламенту країни, якого більшість західних країн, включно із США, визнали тимчасовим венесуельським президентом.

Нагадаємо, 30 квітня держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія підтримує режим Мадуро у Венесуелі через жадібність і бажання повернути свої гроші, а також через солідарність між недемократичними режимами. Водночас, за його словами, низка високопоставлених чиновників Мадуро готові від нього відмовитися від нього.

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Помпео також додав, що США не знімають з порядку денного можливість застосування військової сили для вирішення кризи в Венесуелі, якщо така потреба з'явиться.