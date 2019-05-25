В Україні збираються побудувати 4 800 км автомобільних і залізничних доріг, 6 портів і 11 логістичних центрів

Про це повідомила служба віце-прем'єра з європейської і євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з генеральним директором з питань мобільності і транспорту Європейської Комісії Генріком Хололеєм зазначила, що одним із пріоритетних напрямків діяльності українського уряду, зокрема і країн Східного партнерства, є реалізація проектів у рамках транс'європейської транспортної мережі "Десять-Т інвестиційний план".

На ці проекти потрібно майже 13 млрд євро.

"Усі проекти, зазначені в плані, вимагають майже 13 млрд. євро інвестицій. Планується будівництво 4800 кілометрів доріг і залізниць, 6 портів і 11 логістичних центрів для цих фондів", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, Климпуш-Цинцадзе додала, що "Україна розраховує на підтримку ЄС, а також на своєчасне підписання угоди про спільну авіаційну зону, яка дасть поштовх розвитку української авіаційної промисловості, бо це збільшить кількість рейсів і пасажирські перевезення".