Військового 14-ї ОМБр Дмитра Климюка знайдено мертвим за межами військової частини на Волині

Про це повідомляє прес-служба 14-ї ОМБр, інформує Цензор.НЕТ.

"В післяобідню пору надійшла інформація про те, що його тіло було виявлено за межами військової частини, в помешканні, яке він винаймав - чоловік наклав на себе руки. За даним фактом правоохоронцями Володимира-Волинського внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрито кримінальне провадження. Наразі поліція проводить докладене з’ясування всіх обставин цієї трагічної події.

Військовослужбовець проходив службу в пункті постійної дислокації. Зарекомендував себе позитивно й службових проблем не мав. Жодної записки, яка б могла вказувати на причину такого вчинку, не залишив.

За фактом командиром військової частини призначене службове розслідування", - йдеться в повідомленні прес-служби.

За інформацією видання "Район.Рожище", ім'я загиблого - Дмитро Климюк. Він з села Духче Рожищенського району Волинської області.