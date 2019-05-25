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25.05.19 13:58

Військового 14-ї ОМБр Дмитра Климюка знайдено мертвим за межами військової частини на Волині

24 травня під час шикування особового складу військової частини було виявлено відсутність військовослужбовця, після чого командуванням військової частини були організовані заходи щодо встановлення його місця перебування.

Військового 14-ї ОМБр Дмитра Климюка знайдено мертвим за межами військової частини на Волині

Про це повідомляє прес-служба 14-ї ОМБр, інформує Цензор.НЕТ.

"В післяобідню пору надійшла інформація про те, що його тіло було виявлено за межами військової частини, в помешканні, яке він винаймав - чоловік наклав на себе руки. За даним фактом правоохоронцями Володимира-Волинського внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрито кримінальне провадження. Наразі поліція проводить докладене з’ясування всіх обставин цієї трагічної події.

Військовослужбовець проходив службу в пункті постійної дислокації. Зарекомендував себе позитивно й службових проблем не мав. Жодної записки, яка б могла вказувати на причину такого вчинку, не залишив.
За  фактом командиром військової частини призначене службове розслідування", - йдеться в повідомленні прес-служби.
За інформацією видання "Район.Рожище", ім'я загиблого - Дмитро Климюк. Він з села Духче Рожищенського району Волинської області.

Військового 14-ї ОМБр Дмитра Климюка знайдено мертвим за межами військової частини на Волині 01

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