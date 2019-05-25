Міжнародний трибунал ООН визнав, що має право розглядати справу про захоплення у полон Росією українських моряків

Відповідне рішення суд оголосив у суботу, 25 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Рішення про наявність попередньої юрисдикції оголосив голова трибуналу, суддя Чжин Хен Пак.

Це дає трибуналу право винести рішення про задоволення чи відхилення вимог України негайно звільнити українських моряків.

Російська делегація на оголошенні першого вироку суду була відсутня. Російська сторона відмовилася також надавати свої матеріали. "Відсутність сторони спору не є перешкодою для винесення рішення", - пояснив голова трибуналу.

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Українську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Рішення по суті буде оголошено найближчим часом.

Нагадуємо, 16 квітня Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН з морського права з метою звільнення захоплених російськими силовиками в листопаді 2018 року 24 українських моряків і трьох судів. У позові наголошується, що захоплення і утримання судів і членів їх екіпажів грубо порушує Конвенцію ООН з морського права. Також в позові висловлюється вимога негайно повернути українських моряків на батьківщину.

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10 травня заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка представляє позицію України в Міжнародному трибуналі ООН з морського права, закликала застосувати тимчасові заходи і зобов'язати Росію звільнити українських військовополонених моряків і судна.