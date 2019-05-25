У РФ є шанс вчинити цивілізовано. Подивимося, який шлях оберуть у Кремлі, - Зеленський про рішення морського трибуналу ООН

Про це президент Володимир Зеленський написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.



"Виконання РФ наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів може стати першим сигналом з боку російського керівництва про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною. Таким чином Росія може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб. Побачимо, який шлях оберуть у Кремлі", - написав Зеленський.

Він додав, що Україна "дуже чекає" повернення полонених моряків.

МЗС РФ, зі свого боку вже заявило, що трибунал ООН не має юрисдикції в питанні того, що сталося в Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний Трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна негайно звільнити захоплених у полон в Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

"За" таке рішення проголосували 19 з 20 суддів. Проти висловився 1.