По суті справу про захоплення моряків розглядатиме окремий арбітраж, - Зеркаль

Про це заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль розповіла журналістам у Гамбурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"По суті справа буде розглядатися не в цьому суді (Міжнародний трибунал з морського права. - Ред.). Буде створено окремий арбітраж на підставі додатка 7 до Конвенції (Конвенція ООН з морського права. - Ред.). Це триватиме роками", - сказала вона.

Заступник голови МЗС підкреслила, що після ухваленого в суботу рішення трибуналу російська сторона повинна закінчити кримінальні справи і відпустити моряків.

"Як вони будуть це робити - це вже не питання трибуналу. Трибунал не дає Росії жодних вказівок щодо того, як це зробити. Це дуже зважене і мудре рішення", - сказала Зеркаль.

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"Протягом місяця вони повинні відзвітувати перед трибуналом, як і ми, щодо того, як вони виконали наказ суду ... Росія має це зробити і відзвітувати перед трибуналом", - вказала вона.

Відповідаючи на питання про можливі заходи в разі, якщо Росія не звільнить кораблі і моряків, Зеркаль пояснила: "Є санкції. Є міжнародне співтовариство, яке може застосовувати тиск до країн, які не виконують рішення трибуналу".

За її словами, виконання рішення "більш ніж обов'язкове", рішення дуже чітке, "навіть чіткіше, ніж ми сподівалися".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний Трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

"За" таке рішення проголосували 19 з 20 суддів. Проти висловився 1. Росія не брала участі в слуханнях.