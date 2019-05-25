Джуліані зустрічався з колишнім українським дипломатом Теліженком, який раніше звинуватив Київ у втручанні у вибори в США, - WP

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням Washington Post.

"Теліженко був у Вашингтоні, він приїхав у Нью-Йорк, і ми провели більшу частину дня разом", - сказав Джуліані виданню.

На запитання про те, що вони з Теліженком обговорювали, Джуліані відповів: "Коли мені буде що сказати, я це скажу".

Згідно з даними Washington Post, Теліженко підтвердив зустріч, заявивши: "Ми говорили про українсько-американські відносини і політику у Вашингтоні й Україні".

Як відомо, у 2017 році колишній співробітник посольства України в США Андрій Теліженко повідомив про втручання української влади в американські вибори на боці Гілларі Клінтон.

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Нагадаємо, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані збирався прилетіти в Україну для зустрічі з новообраним Президентом Володимиром Зеленським. Але після того, як про візит стало відомо, американські політики-демократи накинулися на Джуліані з лютою критикою. Він вирішив скасувати візит.

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