У Дніпрі нова зупинка врятувала життя людей (оновлено). ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Дніпровська панорама".
У той час на зупинці перебували люди. Їхні життя врятували огороджувальні стовпчики і металеві конструкції комплексу.
До появи нових зупинок у Дніпрі вже були аварії, під час яких автомобілі виїжджали на зупинки, де перебували люди.
Наймасштабніша така ДТП сталася в березні 2013 року на житловому масиві Перемога-3. Тоді були і загиблі, і постраждалі.
Нагадаємо, нові зупиночні комплекси в Дніпрі почали облаштовувати з ініціативи мера Бориса Філатова.
Ці зупинки відповідають всім нормам безпеки, а також мають антивандальні характеристики.
На них поклали сучасну тактильну плитку, встановили загороджувальні стовпчики для безпеки пасажирів. Урни-відбійники теж захищають людей від транспорту, що рухається поруч.