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25.05.19 17:34

Рішення Міжнародного трибуналу ООН - важливий крок для звільнення моряків із полону, - Турчинов

Екс-секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає рішення Міжнародного трибуналу ООН із морського права кроком до звільнення моряків.

Рішення Міжнародного трибуналу ООН - важливий крок для звільнення моряків із полону, - Турчинов

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Трибунал ООН зобов’язав Росію звільнити українських моряків та повернути наші захоплені кораблі. Це важливий крок для звільнення українських патріотів із російського полону та визнання Росії державою-терористом у міжнародних судах", - написав Турчинов.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

Рішення Міжнародного трибуналу ООН - важливий крок для звільнення моряків із полону, - Турчинов 01

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