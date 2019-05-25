Рішення Міжнародного трибуналу ООН - важливий крок для звільнення моряків із полону, - Турчинов

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Трибунал ООН зобов’язав Росію звільнити українських моряків та повернути наші захоплені кораблі. Це важливий крок для звільнення українських патріотів із російського полону та визнання Росії державою-терористом у міжнародних судах", - написав Турчинов.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

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