"Млява і беззуба заява", - Клімкін про реакцію МЗС РФ на рішення трибуналу щодо звільнення моряків

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного трибуналу з морського права і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги. Росія має повернути кораблі, а головне - звільнити наших моряків", - написав Клімкін.

"А такий вигляд має просте дипломатичне щастя. Вітаю, колеги", - додав глава МЗС, розмістивши фотографію українських дипломатів, які обнімаються в залі засідання трибуналу після оголошення вердикту.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

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МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.