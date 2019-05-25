Вакарчук заявив, що йде в політику заради звільнення захоплених Росією українців

Про це він заявив журналістам у суботу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми зробимо все, щоб якнайшвидше і політичні в'язні, і військовополонені повернулися додому. Я бачу в цьому своє персональне завдання", - сказав Вакарчук.

Політик розповів, що кілька тижнів тому на концерті в Одесі батько українського військовополоненого моряка Віктор Сорока одягнув йому на руку браслет, щоб Вакарчук пам'ятав, що в ув'язненні в РФ перебувають українські громадяни.

"Я не знімаю цей браслет, і він мені щодня нагадує, заради чого я маю йти сьогодні до Верховної Ради - для того, щоб такі люди, як Василь Сорока, Олег Сенцов та інші, якнайшвидше повернулися додому живими і неушкодженими", - пояснив Вакарчук.

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Які саме кроки щодо звільнення українських військовополонених і заручників, захоплених Росією, він має намір зробити після отримання депутатського мандата, Вакарчук не уточнив.

Нагадаємо, 16 травня рок-музикант Святослав Вакарчук заявив, що йде в політику разом із новою політсилою - партією "Голос".

21 травня партія була зареєстрована Міністерством юстиції.