Опубліковано дані 301 найманця ПВК "Вагнера", які воювали в Сирії

Дані про найманців було зібрано, проаналізовано та передано для публікації командою проекту "ИХТАМНЕТ_М0209", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

За інформацією активістів цього проекту, 301 найманець, дані яких вказано в цьому розслідуванні, безпосередньо брав участь у наступі в сирійській провінції Дейр-Ез-Зор у ніч із 7 на 8 лютого 2018 року.

Серед них 267 громадян Російської Федерації, 19 найманців-колаборантів з України, 6 із Білорусі, 3 з Молдови, 2 з Вірменії, 2 з Казахстану, 1 громадянин Сирії, 1 з Узбекистану (частина з них має подвійне громадянство РФ) .

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Також під час ідентифікації бойовиків отримала підтвердження інформація Служби безпеки України про 67 "вагнерівців", які вирушили в "путінський рай" унаслідок удару артилерії і ВПС США.

Доля 154 бойовиків залишається наразі невідомою.

Команда проекту "ИХТАМНЕТ_М0209" проанонсувала, що докладну інформацію про кожного з названих найманців - зокрема адреси проживання, акаунти в соцмережах, фото тощо - передано співробітникам Центру "Миротворець" для внесення їх у базу даних "Чистилище".

Активісти зазначають, що принаймні 81 позаштатному співробітникові російського ГРУ вдалося вижити після атаки ВПС США, хоча багато хто зазнав важких поранень. Відомо також, що принаймні 3 з них (Гаврилов, Петров і Птушко) наприкінці 2018 року були помічені в Судані.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч із 7 на 8 лютого 2018 року американські війська знищили колону російських найманців чисельністю за різними оцінками від 300 до 500 осіб із танками, артилерією і легкою бронетехнікою, яка була направлена ​​для захоплення нафтових родовищ у районі сирійського Дейр-ез-Зора.