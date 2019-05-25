Імовірного лідера ОЗУ "Біле братство" Яцишина взяли під варту без можливості внесення застави

Як повідомили "Громадському" в поліції Житомирської області, 25 травня Корольовський райсуд Житомира взяв його під варту на два місяці без можливості внесення застави, інформує Цензор.НЕТ.

Прокуратура просила суд взяти підозрюваного під варту без можливості внесення застави, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного і повторного переховування.

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Нагадаємо, 28 липня 2018 року поліція повідомила про затримання лідера і члена однієї з найбільших злочинних організацій в Україні. Ними виявилися Руслан Лісанов та Ян Яцишин.

Яцишин їхав трасою Київ-Чоп у Житомир нібито на допомогу своєму знайомому і члену угруповання Руслану Лісанову, якого заарештували за статтями 263 та 115 (незаконне поводження зі зброєю та замах на вбивство). Не впоравшись із керуванням, підозрюваний потрапив у ДТП. У машині під час обшуку знайшли зброю, наркотики та гроші і оголосили йому про підозру за ст. 263.

31 липня 2018 року суд відправив Яцишина під арешт із можливістю вийти під заставу. У грудні він вийшов на волю, сплативши заставу в півмільйона гривень.

Після цього Яцишин припинив з'являтися до суду, посилаючись на проблеми зі здоров'ям і надаючи довідки від лікарів.

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1 лютого його мали доставити до зали суду примусово, але, виїхавши в Нікополь, працівники поліції не знайшли його ні в лікарні, ні вдома. Поліція оголосила чоловіка в розшук.

Вранці 24 травня 2019 року поліцейські затримали Яцишина в Дніпрі.