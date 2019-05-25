За добу слідчі відкрили два кримінальні провадження, пов'язані з виборчою кампанією

За першу добу виборчого процесу зареєстровано три повідомлення про порушення у виборчій кампанії, яка розпочалася 24 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції. Повідомлення надійшло в чергову частину поліції у Вінницькій та Луганській областях.

За двома повідомленнями відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зокрема, 24 травня в Луганській області в поліцію надійшло два повідомлення про підкуп виборців. Зокрема, повідомлялося, що на вулицях міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ громадянам безкоштовно роздають цукор від імені одного з народних депутатів України.

Читайте також: За фактами порушень під час президентських виборів відкрито 436 кримінальних проваджень, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, з 24 травня 2019 року розпочалася парламентська виборча кампанія з дострокових виборів депутатів Верховної Ради України.

Дивіться також: Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж