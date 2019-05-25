Болгарська партія "Відродження" використала в рекламі кадри розстрілу парламенту із "Слуги народу", ЦВК зобов'язала видалити ролик

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", йдеться про відео з кадрами із серіалу "Слуга народу" з участю актора, а нині Президента України Володимира Зеленського, де він "розстрілює" членів парламенту з автоматичної зброї.

У ЦВК заявили, що реклама може спонукати людей до насильства, тому партія має видалити ролик і більше його не поширювати.

Відео було опубліковано 22 травня на сторінці партії "Відродження" у Facebook. На ньому персонаж Зеленського із серіалу "Слуга народу" стріляє в депутатів, а пізніше з'являється підпис "Відродження. Тільки ми можемо".

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Асоціація журналістів закликала прокуратуру Болгарії перевірити це відео.

У Зеленського заявили, що продюсери серіалу "Слуга народу" і команда Президента України не давали дозволу на використання відео і воно може порушувати авторські права.

Болгарську партію "Відродження" було засновано в 2014 році. Вона виступає за вихід Болгарії з Євросоюзу і НАТО та переорієнтацію зовнішньої політики країни на Росію. На парламентських виборах 2017 року партія отримала трохи більше 1% голосів виборців.

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Нагадаємо, з 23 по 26 травня в країнах ЄС відбуваються вибори до Європарламенту.