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25.05.19 22:16

Болгарська партія "Відродження" використала в рекламі кадри розстрілу парламенту із "Слуги народу", ЦВК зобов'язала видалити ролик

ЦВК Болгарії заявила, що проросійська партія "Відродження" ("Вазраждане") порушила виборчий кодекс країни, опублікувавши передвиборчий ролик зі сценами насильства.

Болгарська партія "Відродження" використала в рекламі кадри розстрілу парламенту із "Слуги народу", ЦВК зобов'язала видалити ролик

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", йдеться про відео з кадрами із серіалу "Слуга народу" з участю актора, а нині Президента України Володимира Зеленського, де він "розстрілює" членів парламенту з автоматичної зброї.

У ЦВК заявили, що реклама може спонукати людей до насильства, тому партія має видалити ролик і більше його не поширювати.

Відео було опубліковано 22 травня на сторінці партії "Відродження" у Facebook. На ньому персонаж Зеленського із серіалу "Слуга народу" стріляє в депутатів, а пізніше з'являється підпис "Відродження. Тільки ми можемо".

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Асоціація журналістів закликала прокуратуру Болгарії перевірити це відео.

У Зеленського заявили, що продюсери серіалу "Слуга народу" і команда Президента України не давали дозволу на використання відео і воно може порушувати авторські права.

Болгарську партію "Відродження" було засновано в 2014 році. Вона виступає за вихід Болгарії з Євросоюзу і НАТО та переорієнтацію зовнішньої політики країни на Росію. На парламентських виборах 2017 року партія отримала трохи більше 1% голосів виборців.

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Нагадаємо, з 23 по 26 травня в країнах ЄС відбуваються вибори до Європарламенту.

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