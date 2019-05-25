Росії давно пора звільнити військовополонених українських моряків і повернути захоплені кораблі, - Волкер

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Давно пора Росії звільнити українських членів екіпажу і кораблі, які вона незаконно захопила", - написав він.

Читайте також: По суті справу про захоплення моряків розглядатиме окремий арбітраж, - Зеркаль

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Читайте також: Ми очікуємо, що Росія швидко виконає наказ Трибуналу, - Зеркаль

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.