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25.05.19 22:28

Росії давно пора звільнити військовополонених українських моряків і повернути захоплені кораблі, - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер нагадав, що РФ давно пора звільнити українських моряків і кораблі.

Росії давно пора звільнити військовополонених українських моряків і повернути захоплені кораблі, - Волкер

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Давно пора Росії звільнити українських членів екіпажу і кораблі, які вона незаконно захопила", - написав він.

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Росії давно пора звільнити військовополонених українських моряків і повернути захоплені кораблі, - Волкер 01

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

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