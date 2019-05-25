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25.05.19 23:36

Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права. ДОКУМЕНТ

32-сторінковий документ містить аргументи і висновки колегії суддів.

Міжнародний трибунал ООН із морського права на своєму сайті оприлюднив текст рішення щодо зобов'язання Росії звільнити українських моряків, інформує Цензор.НЕТ.

У документі наголошується, що Україна і Російська Федерація мають представити в суд первинну інформацію щодо виконання рішення не пізніше 25 червня 2019 року. Також глава Трибуналу ООН може запитувати додаткові доповіді та інформацію, які він вважає доцільними.

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Рішення прийнято 19 голосами проти 1.

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Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права 17
Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права 18
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Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права 20
Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права 21
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Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права 23
Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права 24

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Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права 25
Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права 26
Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права 27
Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права 28

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Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права 29
Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права 30
Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права 31
Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права 32

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

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