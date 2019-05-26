Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня. ФОТО

Як йдеться у facebook-публікації, передає Цензор.НЕТ, у полон потрапили вісім військових: старший сержант Безпалий Роман Володимирович (17.06.1981), старший солдат Пундор Борис Йосипович (03.03.1965), старший солдат Горяїнов Максим Анатолійович (28.07.1984), старший солдат Дуванов Кім Володимирович (25.11.1971), старший солдат Корсун Павло Юрійович (21.06.1982), прапорщик Шайдов Віктор Андрійович (27.10.1970), старший солдат Геймур Олександр Юрійович (1994), старший солдат Гордійчук Юрій Миколайович (25.09.1982).

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"У складі екіпажу були бійці, які проходили службу в мпб вже більше ніж два роки. Кожен з хлопців має повну довіру та повагу як особового складу так і командування. Дуже хочеться наголосити на тому, що жоден з військовослужбовців не мав з собою зброї та перебував у тверезому стані. Кожен з них розумів відповідальність своєї посади. Як сталося, що вони вирішили скоротити прокладений маршрут, наразі невідомо, як і той момент, чому на КПВВ у них не питали напрямку та мети поїздки на лінію розмежування", - зазначає Андрусенко-Якотюк.













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Нагадаємо, 22 травня в штабі Операції Об'єднаних сил розповіли, що в районі Новотроїцького вісім українських військових відхилилися на автомобілі від маршруту, потрапили на окуповану територію і були затримані бойовиками.

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