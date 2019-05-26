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26.05.19 08:45

Окупанти за минулу добу 6 разів обстріляли позиції ЗСУ: втрат немає

25 травня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Окупанти за минулу добу 6 разів обстріляли позиції ЗСУ: втрат немає

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС в Facebook.

Усі випадки порушень противником режиму тиші зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". Тут ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу селища Опитне– з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
чотири рази біля населеного пункту Піски– з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
в районі села Павлопіль – з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 25 травня одного окупанта було поранено.

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Від початку поточної доби ворог зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз обстріляв наші позиції поблизу села Гнутове в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

Окупанти за минулу добу 6 разів обстріляли позиції ЗСУ: втрат немає 01

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