Ті, хто не приймають положень Томосу, відмовляються бути в лоні ПЦУ, - екзарх Константинополя Еммануїл

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

Православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату підкреслив, що Томос, який був підписаний Вселенським Патріархом та священиками Вселенського патріархату, заклав підвалини автокефальної нової церкви. Також священнослужитель зазначив, що текст Томосу – не результат переговорів двох сторін, він розповідає, як має функціонувати Церква. Подібний текст надавався Вселенським патріархатом всім помісним церквам, які отримували свого часу автокефалію.





"Ніхто не має права судити що в тексті правильно, а що ні. І ті, хто не приймають деякі положення Томосу, відмовляються бути в лоні цієї Церкви. Перед Церквою велике майбутнє, вона стає на ноги і сама обирає шлях, яким буде йти", – наголосив Митрополит Гальський Еммануїл.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Філарет прибув на тезоіменитство Епіфанія і помолився разом із ним. ФОТО

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".