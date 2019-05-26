Зеленський визнав свою любов до Києва: "Місто, де народжується свобода"

Про це він написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"По собі знаю, що у столиці особливі відносини з тими, хто приїхав її підкорювати. Це горде і суворе місто. Київ не спішить відкривати свої обійми. Він придивляється. Він може перемолоти тебе, а може стати рідним. Потрібна мить, щоб закохатись в це місто. І мить, щоб в ньому розчаруватись. Але у Києва є одна унікальна риса – він точно не залишає байдужим", - написав він.

Він підкреслив, що Київ є містом, де народжується свобода.

"У цьому місті, знайшлось місце на карті для нашого Кварталу 95. У цьому місті моя донька пішла у перший клас. У цьому місті народився мій син. І звичайно, в серці цього міста народжується свобода", - зазначив шостий президент України.

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