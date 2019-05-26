Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.05.19 11:13

Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко висловила обурення затриманням у Рівному двох неповнолітніх, які вийшли на пікет з плакатами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи", і має намір звернутися до поліцію.

Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, 5 попередніх років Банкову, ВР, КМ, обладміністрації чи не щодня пікетували, оголошували голодування, розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидали іграшковими свинями, й це іноді бували досить агресивні, а не тихі акції. По-різному поводилися мітингарі, це буда демократія. Всіх цих мітингувальників проти "бариг" не чіпали. За одиночний пікет і плакат затримували тільки рух "Відсіч" з плакатом проти тодішнього кандидата в президенти, який тепер новообраний", -зазначила Геращенко, коментуючи вчорашнє затримання підлітків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє рівненчан вийшли в центр міста з плакатами за імпічмент Зеленського, їх забрала поліція (оновлено)

Перший віце-спікер висловила обурення цією подією.

"Готую запит у Нацполіцію. Негоже МВС грати в політику", - написала вона.

Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100