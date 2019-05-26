Єльченко - Росії: "Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН!"

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Коли в грудні Генасамблея ООН у своїй резолюціі 2/3 голосів закликала Росію звільнити наших моряків і кораблі, їхня делегація назвала це рішення "сміхотворною спробою". Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН!!" - написав Єльченко.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.