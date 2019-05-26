В Україну повертаються моряки із затриманого в Єгипті танкера Sea Shark

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на фонд допомоги морякам "Ассоль", інформує Цензор.НЕТ.

Пізно ввечері 25 травня надійшла інформація, що решта екіпажу разом з українським капітаном була звільнена і вирушає до готелю. Все вони очікують на оформлення документів і повернення додому", - додали у фонді.

Судно з вантажем нафти з грудня 2018 року утримувалося ВС Єгипту в районі Айн-Сохна.

"Екіпаж складався з 31 людини, серед яких 17 українців, двоє кримських моряків, 11 громадян Індії, Філіппін і Шрі-Ланки, і ще один громадянин Азербайджану", - йдеться в повідомленні.

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Раніше капітан судна Віталій Нестеренко повідомляв, що життя екіпажу під загрозою, моряків фактично взяли в заручники представники єгипетського флоту, які наполягають на незаконному розвантаженні танкера.

Після цього Україна 18 травня направила Єгипту ноту через затримання танкера.

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21 травня стало відомо, що єгипетські військові дозволили п'ятьом з сімнадцяти затриманих українських моряків зійти з танкера.