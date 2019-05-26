Оголошення Грецією дефолту - приклад для України, - Коломойський

Про це він заявив у інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"На мою думку, ми маємо поводитися з нашими кредиторами, як Греція. Це приклад для України", - цитує видання Коломойського. У 2015 році Греція стала першою розвиненою країною, яка не сплатила кредиту Міжнародного валютного фонду, хоча і тимчасово.

Коломойський вважає, що в дефолті немає нічого страшного. "Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? І що, вони його реструктуризували", - сказав олігарх.

Він вважає, що перемога Зеленського на виборах свідчить про втому українців від вимог МВФ. "Якщо Зеленський буде слухати [Захід] ... він закінчить, як Порошенко. У нього будуть такі ж рейтинги - 5, 10, 15 замість 73 відсотків", - сказав Коломойський.

На його думку, США і Євросоюз могли б списати зовнішні борги України. "Це ваша гра, ваша геополітика. Вас не цікавить Україна. Ви хочете зашкодити Росії, а Україна - просто привід", - сказав він.

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Нагадаємо, що Коломойський не вперше говорить про необхідність дефолту України. У листопаді 2018-го олігарх сказав, що не бачить у дефолті нічого поганого.

"Подивіться на Грецію, які красені, сказали: "500 млрд не повернемо", і все, до побачення. Його [грецький сценарій] потрібно було застосовувати ще в 2014 році, бо країну розікрали під заступництвом, в тому числі і Міжнародного валютного фонду, і під заступництвом всіх іноземних посольств. Куди вони дивилися? Спостерігачі ... Країни не було, в скарбниці - нуль, оголошуйте дефолт. Дефолт ще ніколи нікому не завадив, то, що стосується країни - так сто відсотків", - сказав він.

Водночас перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова говорила, що дефолт для України - в будь-якому разі погано.

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"Уявіть ситуацію: ви "дефолтнули"! Це означає, що в найближчому майбутньому вам ніхто грошей не дасть. Уряд вийти на зовнішні ринки не може, внутрішній ринок вже максимально віддав можливе. Що виходить: ми перестанемо платити пенсії, зарплати, фінансувати армію? Або будемо змушені поміняти керівництво НБУ для того, щоб нове включило друкарський верстат? Інфляція залізе в гаманець кожного", - попередила Рожкова.

Станом на кінець 2018 року рівень держборгу до ВВП України становив 60,9%. Безпечним рівнем для економіки, як зазначали в Мінфіні, вважається 60%.