Бійка зі стріляниною сталася біля студентського гуртожитку в Києві

Бійка сталася біля гуртожитку Національного авіаційного університету, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації столичної поліції.

Поліцейські напередодні ввечері отримали повідомлення про бійку в Солом'янському районі.

На місці події правоохоронці затримали одного із учасників конфлікту. Ним виявився громадянин іншої держави, 1993 року народження, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні.

З його слів, він приїхав до своїх друзів, однак не дочекався їх та вирішив їхати додому. Біля своєї автівки він побачив двох невідомих у стані алкогольного сп’яніння, які нецензурно висловлювалися. Чоловік зробив їм зауваження, а у відповідь незнайомці накинулися на нього з кулаками, а згодом один із них дістав зброю та вистрілив вгору.

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Під час огляду місця події поліцейські вилучили два пістолети (попередньо - пневматичний і стартовий), їх відправили на експертне дослідження.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення всіх обставин та учасників події",- повідомили в поліції.

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