Портнов хоче домогтися арешту всіх активів Порошенка

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Ліга.НЕТ".

"Моє клопотання (в суд. - Ред.) буде про те, щоб ГБР внесло до суду клопотання про арешт всіх активів - це банківські рахунки, це все акції, активи, облігації державної позики, зокрема офшорні компанії, в тому числі оформлення на підставних людей", - заявив Портнов, уточнивши, що це стосується "другого кейса" щодо Порошенка.

Портнов заявив, що вважає Порошенка винним у державній зраді через введення ним воєнного стану після захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

За його словами, це спроба "захоплення влади", яка нібито полягала в намірі зірвати президентські вибори. "Він зіграв на користь РФ, чим погіршив обороноздатність України і її авторитет на міжнародній арені", - сказав Портнов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов подав у ДБР третю заяву на Порошенка і повідомив про відкриття кримінального провадження. ДОКУМЕНТ

Як повідомлялося, ДБР 21 травня за заявою Портнова почалося досудове розслідування за фактом можливої ​​державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади (стст.109, 111 і 426-1 КК) з боку керівництва України в кінці 2018 року. У Держбюро уточнили, що йдеться про події 25 листопада 2018 року, пов'язані з здійсненням переходу корабельної групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.

Раніше Портнов повідомив, що направив в ДБР "першу заяву про злочин", який вбачає в діях Порошенка в листопаді 2018 року. "Вважаємо його причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень", - написав він.

23 травня Портнов подав ще одну заяву на Порошенка.

24 травня Портнов подав проти Порошенка третю заяву в ГБР. У ній він стверджує, що той заволодів телеканалом "Прямий", оформивши його на офшорну компанію, що фіктивно належала екс-регіоналу Володимиру Макеєнку.