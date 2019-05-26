НСЗУ через низку грубих порушень анулювала 10 244 меддекларації, подані лікувальним закладом на Київщині

Про це йдеться в роз'ясненні на Facebook-сторінці НСЗУ, передає Цензор.НЕТ.

У службі зазначили, що оскільки на основі даних із системи лікувальні установи отримують фінансування за прийнятих пацієнтів, то в НСЗУ регулярно здійснюють верифікацію даних в електронній системі, щоб уникнути подвійної оплати, відключити облікові записи померлих тощо.

Перевірку в Ірпені влаштували через звернення законного представника дитини, який намагався оформити на неї декларацію і виявив, що вона вже заповнена в іншій установі.

Після цього випадку в квітні 2019 року була проведена верифікація 16 703 декларацій. "За результатами звірки було встановлено, що 10 244 декларацій були подані з порушеннями Порядку, затвердженого наказом МОЗ № 503", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, деякі екземпляри декларацій не були взагалі роздруковані з електронної системи охорони здоров'я; велика частина надрукованих декларацій не містила підпису пацієнта. Частина декларацій була заповнена не за встановленою формою; частина - заповнена не в електронній системі охорони здоров'я, а "від руки", що суперечить вимогам Порядку.

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"Такі порушення можуть свідчити про те, що деякі пацієнти насправді могли не обирати лікарів зазначеного медичного закладу. Отже, їх право на вільний вибір лікаря було порушено. Для встановлення таких випадків відповідні матеріали будуть направлені в правоохоронні органи", -зазначають у НСЗУ .

Під час аналізу декларацій комісія додатково виявила допущення помилок у персональних даних пацієнтів; підписання одним підписом 4-х і більше декларацій різних пацієнтів; підписання декларації одного і того ж пацієнта різними підписами, внесення некоректних даних у розділ "законний представник пацієнта" в деклараціях дітей.

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Адміністрація закладу надала пояснення про вчинені порушення, але декларації з порушенням залишалися активними в електронній системі, а отже порушення не були виправлені. Тому 16 травня було ухвалено рішення про деактивацію в електронній системі охорони здоров'я 10 244 декларацій про вибір лікарів. Також НСЗУ здійснить перерахунок коштів, вже виплачених за ці декларації.







