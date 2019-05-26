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26.05.19 16:32

"Прокинувся від вибуху", - машину колишнього чемпіона світу з кікбоксингу підірвали в Павлограді

Близько третьої години ночі в центрі Павлограда вибухнула машина колишнього чемпіона світу з кікбоксингу Раміля Ахметова. Сусіди кажуть, що біля автомобіля крутився якийсь чоловік.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання Павлоград.dp.ua.

Раміль Ахметов - відомий у місті спортсмен, багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу. Він також є заступником директора спортивно-оздоровчого комплексу "Центр".

"Прокинувся від вибуху. Сусіди бачили, як біля машини "крутився" якийсь чоловік. Найімовірніше, використовували гранату або детонатор", - припустив Ахметов.

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Спортсмен викликав поліцію і рятувальників. Поліцейські зафіксували факт і збираються переглянути відео з камер спостереження.

Машина - Honda Accord - відновленню не підлягає.

Прокинувся від вибуху, - машину колишнього чемпіона світу з кікбоксингу підірвали в Павлограді 01
Прокинувся від вибуху, - машину колишнього чемпіона світу з кікбоксингу підірвали в Павлограді 02

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