Автобус "Київ-Прага" згорів дотла в Польщі

Вогонь був настільки сильним, що пропалив дірку в дорожньому покритті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.

Пожежа почалася близько першої години ночі між Краковом і Катовіце. Вогонь виник у відсіку, в якому розташовано двигун, після чого охопив увесь салон.

За словами співробітника митниці Краківської дорожньої комісії, автобус належав українському перевізникові.

"У салоні перебували 70 громадян України. Їх всіх було евакуйовано з автобуса. І з жодним нічого не сталося", - повідомив співробітник митниці

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Евакуйованих пасажирів доставили на стоянку МОП (кімната обслуговування пасажирів), де їм надали запасний транспорт.

Унаслідок пожежі автобус згорів повністю. Вогонь був настільки сильним, що пропалив дірку в дорожньому покритті. Рух у напрямку Катовіце ускладнено. Повністю його можна буде відновити лише після ремонту дорожнього покриття.

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