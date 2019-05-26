Автобус "Київ-Прага" згорів дотла в Польщі

Вогонь був настільки сильним, що пропалив дірку в дорожньому покритті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.
Пожежа почалася близько першої години ночі між Краковом і Катовіце. Вогонь виник у відсіку, в якому розташовано двигун, після чого охопив увесь салон.
За словами співробітника митниці Краківської дорожньої комісії, автобус належав українському перевізникові.
"У салоні перебували 70 громадян України. Їх всіх було евакуйовано з автобуса. І з жодним нічого не сталося", - повідомив співробітник митниці
Евакуйованих пасажирів доставили на стоянку МОП (кімната обслуговування пасажирів), де їм надали запасний транспорт.
Унаслідок пожежі автобус згорів повністю. Вогонь був настільки сильним, що пропалив дірку в дорожньому покритті. Рух у напрямку Катовіце ускладнено. Повністю його можна буде відновити лише після ремонту дорожнього покриття.