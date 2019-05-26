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26.05.19 17:46

Найбільший лоукостер Європи Ryanair запустив україномовну версію сайту

Сайт ірландського лоукостера Ryanair додав українську до переліку мовних версій на сайті.

Найбільший лоукостер Європи Ryanair запустив україномовну версію сайту

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує Цензор.НЕТ.

"А тепер до новин інфраструктури. 😉 Українські громадяни отримали україномовну версію сайту найбільшого лоукостера Європи. Тепер планувати подорож до ЄС стане ще комфортніше. Українська мова - це не лише красиво, але і зручно. Дякую команді Ryanair!" - написав Омелян.

Ірландський лоукостер Ryanair виконав перший рейс з України 3 вересня 2018 року.

На початку травня авіаперевізник оголосив, що Ryanair збільшує частоту польотів з України за чотирма напрямками.

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