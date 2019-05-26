Ворог від початку доби обстрілював позиції ОС у районі Гнутового та Красногорівки, втрат немає, - прес-центр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил, всі обстріли відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Уточнюється, що противник вів вогонь біля Гнутового (зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї) та Красногорівки (з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).
"Втрат серед українських захисників немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 25 травня ворог 6 разів обстріляв позиції ЗСУ, втрат немає, одного окупанта поранено.