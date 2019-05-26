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26.05.19 18:55

Українці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Ар'єв

Петиції із закликом до німецького Бундестагу визнати Голодомор геноцидом українського народу не вистачає 10 тисяч підписів.

Українці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Ар'єв

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"5 хвилин вашого часу сьогодні можуть бути дуже корисними для України. О 23:59 закінчується час збору підписів під петицією до німецького Бундестагу про визнання Голодомору геноцидом. Лише 5 хвилин. Потрібно ще 10 000 підписів", - зазначив Ар'єв, закликавши українців підтримати петицію.

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Українці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Арєв 01

Щоб німецькі депутати розглянули документ, він має зібрати 50 тисяч голосів. Станом на 18:30 26 травня петиція зібрала 42 536 підписів.

Нагадаємо, 30 квітня на сайті парламенту Німеччини з'явилася петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні. Петицію мають право підтримувати також громадяни України.

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