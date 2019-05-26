Українці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Ар'єв

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"5 хвилин вашого часу сьогодні можуть бути дуже корисними для України. О 23:59 закінчується час збору підписів під петицією до німецького Бундестагу про визнання Голодомору геноцидом. Лише 5 хвилин. Потрібно ще 10 000 підписів", - зазначив Ар'єв, закликавши українців підтримати петицію.

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Щоб німецькі депутати розглянули документ, він має зібрати 50 тисяч голосів. Станом на 18:30 26 травня петиція зібрала 42 536 підписів.

Нагадаємо, 30 квітня на сайті парламенту Німеччини з'явилася петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні. Петицію мають право підтримувати також громадяни України.

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