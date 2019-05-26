"Динамо" представило нову форму: тепер з автографом Лобановського

Екіпіровку презентували під час матчу 31-го туру УПЛ проти ФК "Львів", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Нову форму виконано у фірмових кольорах "Динамо" - в білому кольорі з синіми смугами на рукавах. Зазначимо, що манжети виконано в кольорах прапора України.

Гостьову форму виконано в синіх кольорах. На манжетах, як і на домашній формі, присутні синьо-жовті кольори.

Крім того, на честь 80-річчя від дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського на формі присутній його автограф.

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