Негода на заході України призвела до загибелі двох людей, зокрема дитини, - ДСНС

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

За даними рятувальників, які озвучив на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації з підтопленням у західних областях України головуючий віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, загинули 57-річний житель Івано-Франківської області та 11-річний хлопчик на Закарпатті.

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"Унаслідок несприятливих погодних умов протягом останнього тижня на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей, за оперативними даними, частково підтоплено близько 2 тис. будинків, понад 7 тис. 300 домогосподарств, 8 тис. 800 га сільгоспугідь у 162 населених пунктах, розмито близько 100 км покриття автомобільних доріг, знеструмлено 197 і порушено газопостачання 2 населених пунктів", - розповів заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький.