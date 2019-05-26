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26.05.19 22:30

Підтримка українського кіновиробництва - одне з пріоритетних завдань, чекаємо крутих фільмів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про пріоритетність підтримки українського кіновиробництва з боку держави.

Підтримка українського кіновиробництва - одне з пріоритетних завдань, чекаємо крутих фільмів, - Зеленський

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Кiнематографiчний тиждень в Україні. У четвер - 100-рiччя Одеської кіностудії, вчора - відкриття 48-го Міжнародного кінофестивалю "Молодість", - зазначив Зеленський.

Президент акцентував на важливості підтримки українського кіно.

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"Пiдтримка українського кiновиробництва - одне з прiоритетних завдань. Чекаємо крутих фiльмiв на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород. А головне - глядачів у кінотеатрах, якi обиратимуть наше кіно. Кiно, зняте в Україні", - підкреслив Президент.

Підтримка українського кіновиробництва - одне з пріоритетних завдань, чекаємо крутих фільмів, - Зеленський 01

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