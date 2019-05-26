Після відставки уряд працюватиме в антикризовому режимі, - Гройсман

Про це Гройсман сказав в інтерв'ю ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Парламент має розглянути мою заяву про відставку, і я проситиму український парламент задовольнити мою заяву про відставку. Після того, як парламент прийме мою відставку, Конституція і закони передбачають, що я продовжую працювати прем'єр-міністром до створення нового уряду, також продовжують працювати всі міністри", - сказав Гройсман.

За його словами, після відставки всі міністри продовжать працювати на своїх посадах, однак зміниться режим роботи Кабміну: "Очевидно, що зараз ми переходимо в такий, я б сказав, антикризовий режим".

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"Якщо президент вважає, що з цим урядом він не може працювати, то для мене це означає лише одне: що той порядок денний, який важливий для країни, не буде реалізовано. Це означає, що президент бере на себе відповідальність за порядок денний, і я вважаю, що таку можливість треба дати. Це не емоція, це моя позиція", - сказав прем'єр.

Говорячи про рішення місії МВФ відтермінувати роботу з Україною і позицію про те, що Україні, можливо, не потрібна більше фінансова допомога, Гройсман сказав: "Спалити резерви можна дуже швидко. Можу сказати, що зараз Україна перебуває за балансом у хорошому фінансовому становищі. Нам вдалося накопичити 20 млрд доларів валютних резервів, долар, ви бачили, був абсолютно стабільним. На єдиному казначейському рахунку близько 60 млрд накопичено, всі програми фінансуються... Моя стратегія полягала в тому, що ми взагалі маємо борги віддати... І це потрібно було продовжувати. Для МВФ важливо, щоб під час перегляду програми було засвідчено чітку політику, що далі робитиме держава".

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Відповідаючи на уточнююче запитання про те, чи припинення роботи МВФ свідчить про сумніви з боку Фонду щодо політики держави, Гройсман зазначив: "Коли вони приїхали і почули про достроковий розпуск парламенту і дострокові вибори, це означає, що вони зупинилися і говорять наступне: "Ви вибирайте новий парламент, новий парламент вибере новий уряд, і ми далі будемо говорити про продовження нашої співпраці". Хоча одночасно вони сказали, що готові до продовження співпраці".

Нагадаємо, 24 травня у Верховній Раді зареєстровано заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку.