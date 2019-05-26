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26.05.19 23:37

Українка Радівілова здобула три медалі на Кубку світу зі спортивної гімнастики

Українська гімнастка Ангеліна Радівілова здобула одну медаль у перший і дві в другий день етапу Кубка світу в Осієку (Хорватія).

Українка Радівілова здобула три медалі на Кубку світу зі спортивної гімнастики

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, 25 травня, в перший день фіналів на етапі Кубка світу в Осієку, українські гімнастки Ангеліна Радівілова і Яна Федорова здобули по одній медалі. В опорному стрибку Радівілова виборола срібло, а у вправах на брусах Федорова піднялася на п'єдестал із третього місця.

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26 травня Радівілова виступала у фіналах вільних вправ і вправах на колоді. Українка перемогла на колоді і здобула срібло у вільних вправах. Отже, Ангеліна Радівілова здобула в Осієку три медалі.

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