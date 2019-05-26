На виборах президента Литви перемагає екс-банкір Науседа, який пообіцяв не відвідувати РФ до повернення Україні окупованого Криму

Економіст і колишній банкір Гітанас Науседа, незалежний кандидат і правоцентрист за переконаннями, переміг у другому турі президентських виборів у Литві 26 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Його суперниця екс-міністр фінансів Інгріда Шимоніте визнала поразку.

Виборча комісія Литви повідомила, що, за підрахунком чверті бюлетенів, 55-річний Науседа набирає 74% голосів виборців, 44-річна Шимоніте - 26%.

Науседа підтримує нинішній жорсткий курс Литви щодо Росії. Він підтвердив, що не відвідає Москву доти, доки Росія не поверне Україні окупований Крим.

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Президент у Литві має відносно мало повноважень, ця країна - парламентська республіка. Головні функції глави держави - визначення зовнішньої політики і представництво країни в зовнішніх відносинах, насамперед на самітах Європейського Союзу.

Також президент має певні повноваження в призначенні міністрів, суддів, головнокомандувача збройних сил або глави центрального банку - найчастіше за умови схвалення парламентом або прем'єр-міністром.

Нинішній президент Литви Даля Грібаускайте завершує другий п'ятирічний термін на посаді і не могла балотуватися знову.

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