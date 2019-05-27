Рибалку вбило блискавкою на Харківщині, - поліція

На місці події працювала слідчо-оперативна група Люботинського відділення поліції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
Як було встановлено, блискавкою був смертельно уражений 30-річний місцевий житель. Під час грози чоловік сховався під дерево. У цей момент просто в нього вдарила блискавка. Смерть була миттєвою.
За цим фактом інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".