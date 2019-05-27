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27.05.19 07:42

В Європарламенті оголосили результати виборів

У прес-центрі Європарламенту оголосили остаточні результати Європейських виборів після закриття всіх виборчих дільниць у країнах Євросоюзу.

В Європарламенті оголосили результати виборів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

На основі результатів виборів голоси розподілилися таким чином (кількість депутатських місць):

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Ще 31 депутат не належить до жодної політичної групи.

За остаточними даними, у виборах взяли участь 50,5 % європейців.

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