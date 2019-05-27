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27.05.19 07:37

Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС у районі Гнутового, Красногорівки та Чермалика, втрат немає, - штаб

26 травня озброєні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС у районі Гнутового, Красногорівки та Чермалика, втрат немає, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

За даними штабу, всі випадки порушень противником режиму тиші зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- біля села Гнутове - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу міста Красногорівка - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі села Чермалик - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 26 травня одного окупанта було поранено.

Від початку поточної доби ворог з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів один раз обстріляв позиції українських сил поблизу населеного пункту Зайцеве в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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"Втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.

Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС у районі Гнутового, Красногорівки та Чермалика, втрат немає, - штаб 01

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