Петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Бундестазі.
Увечері в неділю кількість тих, хто проголосував за петицію, перевищила необхідний мінімум у 50 тис. голосів.
Петиція на сайті німецького Бундестагу була розміщена 14 грудня 2018 року. Документ пропонує німецьким депутатам визнати геноцидом Голодомор 1932-1933 років. Тепер петиція має бути розглянута парламентом і, можливо, Бундестаг поставить на розгляд питання про визнання геноциду українського народу.
Збір підписів триватиме також 27 травня.
Петицію мають право також підтримувати громадяни інших країн, зокрема й України.
Нагадаємо, 3 жовтня 2018 року Сенат США одноголосним рішенням визнав Голодомор геноцидом українського народу.
12 грудня обидві палати Конгресу США визнали геноцидом українського народу Голодомор 1932-1933 років.