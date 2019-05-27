Позиція РФ щодо українських моряків залишається незмінною, попри рішення трибуналу, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи не змінилася позиція Кремля у зв'язку з постановою Міжнародного трибуналу.

"Позиція не може змінитися. Має завершитися слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон, і відбутися суд", - сказав він.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що якщо Росія не почне виконувати рішення Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських моряків, Київ буде домагатися введення проти Москви нових - "гамбурзьких" - санкцій.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

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