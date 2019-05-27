Забезпечення початку роботи Антикорупційного суду - одне із зобов'язань України, - представники МВФ зустрілися з керівництвом Державної судової адміністрації

Як повідомив сайт "Судова влада України", на зустрічі радник юридичного департаменту МВФ Джонатан Памполіна нагадав, що зобов'язання ДСА здійснити заходи для початку роботи ВАКС - це одна з умов виконання Україною зобов'язань, визначених у Плані заходів щодо реалізації домовленостей з МВФ, розробленому на виконання меморандуму про економічну та фінансову політику, передає Цензор.НЕТ.

Зі свого боку, глава ДСА Зеновій Холоднюк поінформував про початок спецперевірки щодо переможця конкурсу на зайняття вакантної посади керівника апарату ВАКС Богдана Крикливенка, а 21 травня оголошено конкурс на зайняття посади заступника керівника апарату Суду.

"На сьогодні для ДСА України питання забезпечення діяльності Вищого антикорупційного суду є пріоритетними. Йдеться про надання допомоги у формуванні апарату суду, проведенні ремонтних робіт та реконструкції приміщень, забезпеченні безпеки в суді. У зв’язку з тим, що приміщення, в яких буде працювати Вищий антикорупційний суд, необхідно переобладнати під його потреби, тимчасово суд буде розміщено в будівлях, де раніше був розміщений Печерський районний суд міста Києва", - повідомив Холоднюк.

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Радник юридичного департаменту МВФ констатував: "Вважаємо результативною проведену ДСА України роботу на початку діяльності Вищого антикорупційного суду, оскільки ви справді вирішили в цьому напрямку багато важливих для України завдань".