Зеленський: "Закликаю народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

"Закликаю народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару й не перетворювати український Парламент на майданчик для виборчих кампаній старих партій (...) Потрібно почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями", - написав він.

Зеленський наголосив, що такі законопроекти "роками залишаються без розгляду, хоч на них чекають громадяни та країна".

"Єдине – не треба їх псувати вашими традиційними корупційними витівками", - додав президент.

Він також висловив упевненість, що Центральна виборча комісія виконає свої функціональні обов’язки з організації виборчого процесу.

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Нагадаємо, позачергові вибори Верховної Ради призначено на 21 липня.